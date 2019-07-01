شكرا لقرائتكم تشيلسي يضم الكرواتي كوفاسيتش بشكل دائم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهى تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين اجراءات التعاقد بشكل دائم مع لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش من ريال مدريد بعد خوضه الموسم الماضي مع النادي اللندني على سبيل الإعارة.

وقال تشيلسي إن اللاعب البالغ عمره 25 عاما، أحد لاعبي المنتخب الكرواتي الذي بلغ نهائي كأس العالم العام الماضي، وقع عقدا لمدة خمسة أعوام.

وانضم كوفاسيتش إلى تشيلسي في أغسطس الماضي ضمن صفقة انتقال حارس تشيلسي السابق تيبو كورتوا إلى ريال مدريد في عقد مدته ست سنوات.

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وكان تشيلسي قادرا على إتمام الصفقة رغم حرمانه من التعاقدات لمدة 12 شهرا بقرار من الاتحاد الدولي (فيفا) وذلك لأن كوفاسيتش كان ضمن قائمة الفريق الموسم الماضي.

وشارك اللاعب الكرواتي في تشكيلة تشيلسي بشكل أساسي الموسم الماضي وساهم في فوز الفريق بلقب الدوري الأوروبي واحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي.

وقالت مارينا جرانوفسكايا مديرة تشيلسي في بيان: أثبت ماتيو أنه لاعب بارع خلال الموسم الذي خاضه معنا على سبيل الإعارة ونحن سعداء بالترحيب به في النادي بشكل دائم. ويملك بالفعل خبرة واسعة في النادي وعلى الصعيد الدولي ونحن متأكدون من نجاحه الكبير مع تشيلسي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.