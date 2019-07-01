شكرا لقرائتكم سيبايوس يوجه رسالة حاسمة إلى ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد اللاعب داني سيبايوس، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أنه لم يعد نفس الشخص الذي عرفته الجماهير في الماضي، مؤكدا أنه يتطلع لإحداث تغيرات كبيرة في مسيرته مع ناديه في المستقبل، وذلك بعد فوزه بلقب بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما مع المنتخب الإسباني.

وقال سيبايوس في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "أس" الإسبانية: لم أعد نفس الشخص، لقد قلت دائما إن لدي أربع سنوات في تعاقدي مع ريال مدريد، أنا سعيد بممارسة كرة القدم، تكون الأمور أكثر سهولة عندما أشعر بأهميتي داخل الملعب متحليا بالثقة.

وأضاف: أرغب في لعب 40 مباراة في الموسم المقبل وأتمنى أن أفوز بكل الألقاب وخاصة بطولة أمم أوروبا 2020 التي تمثل بالنسبة لي شغفا خاصا.

وامتنع النجم الإسباني الشاب عن الرد على سؤال عن حقيقة دعوة المدير الفني لنادي إشبيلية، غولين لوبيتغي، له للانضمام لصفوف الأخير في الموسم المقبل، حيث اكتفى بابتسامة تحمل الكثر من الغموض دون أن يذكر شيئا عن صحة هذه الشائعات.