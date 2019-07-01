منتخب الجزائر يسعى لانتصار جديد في أمم أفريقيا 2019 ضد تنزانيا

يريد منتخب الجزائر تحقيق إنجاز غاب 19 عاما، حيث سيواجه نظيره تنزانيا في التاسعة مساء اليوم بأستاد “السلام”، خلال منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر حاليا.

ويسعى منتخب الجزائر حصد الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعات بمسابقة كأس الامم الافريقية للمرة الاولى منذ نسخة 1990 التي احتضنتها الجزائر والتي فاز بلقبها أصحاب الأرض.

وصعد منتخب الجزائر بعد حجز مقعده في دور الـ 16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على منتخبي كينيا والسنغال، في حين يبقي منتخب تنزانيا جدول الترتيب دون أي نقاط.

ومن المرجح أن يدخل جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر مباراة اليوم بتشكيل يشمل كلاً من:

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رايس مبولحي في حراسة المرمى.

ويأتي في خط الدفاع : محمد فارس – رفيق حليش – مهدي تاهرات – مهدي زفان .

في خط الوسط : مهدي عبيد – هشام بوداوي – ياسين براهيمي.

في المقدمة: آدم وناس – أندي ديلور– إسلام سليماني.