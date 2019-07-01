بالعلامة الكاملة: الآن نتيجة مباراة المغرب وجنوب افريقيا اليوم وهدف الدقيقة الأخيرة لبوصوفة

نقدم نتيجة مباراة المغرب وجنوب افريقيا، يختتم اليوم منتخب المغرب مباريات دور المجموعات بلقاء قوي ومرتقب حينما يلتقي مع منتخب جنوب افريقيا تحت شعار “لا للدخول في الحسابات” فالمنتخب المغربي يسعى للفوز وحسم العلامة الكاملة في المجموعة ليعادل عدد نقاط مصر في المجموعة الأولى ولا يُدخل نفسه في حسابات مع آخر في حالة ممكنة.

مباراة المغرب وجنوب افريقيا

وتنطلق مباراة المغرب وجنوب افريقيا في تمام السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة مستضيف الكان الافريقي على ملعب السلام، بينما على الجانب الآخر فهناك لقاء يجمع بين كوت ديفوار وناميبيا والذي يقام في نفس التوقيت على استاد الدفاع الجوي من أجل حسم بطاقة صعود حائرة وربما بطاقتين.

مباراة المغرب وجنوب افريقيا اليوم

وبالرغم من صعود المغرب رسميا للدور القادم إلا أن هنالك احتمالية للحسابات المعقدة تبدو واضحة ففي حالة انتهاء المبارتين بفوز جنوب افريقيا وكوت ديفوار بنتيجة هدف نظيف يكون حينها رصيد “المغرب، جنوب افريقيا وكوت ديفوار” من النقاط هو الرقم 6 مع التساوي في الأهداف والمواجهات المباشرة وتبدو القرعة الحل.

نتيجة مباراة المغرب وجنوب افريقيا

وأكد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي فخره الشديد بما تحقق حتى الآن ليس بسبب الصعود وتحقيقة انتصارين كان اخرها على ساح العاج بل من أجل ما قد رآه من روح جيدة تسود المعسكر والمنتخب.

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وأضاف أنه يشعر أن يوم 17 من شهر يوليو سيكون يوم تحقيق الانجاز بتواجد منتخب المغرب في المباراة النهائية وأنه جاء الآوان لأن يحقق اللاعبون اللقب ويرفعون الكأس

تشكيل المغرب لمباراة اليوم: منير المحمدي، دا كوستا، مازراوي، سايس، أشرف حكيمي، بوصوفة، بلهندة، كريم الأحمدي، نور الدين أمرابط، يوسف النصيري، حكيم زياش.

دخول اللاعبين الآن لأرض الملعب للشوط الأول رفقة طاقم التحكيم وتواجد عدد جيد من الجماهير المغربية رفقة بعض الجماهير المصرية والجزائرية في المدرجات