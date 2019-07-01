نتيجة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم| ترتيب مجموعة المنتخب المغربي الان

انتهت نتيجة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم الإثنين 1-7-2019، في نتائج مباريات اليوم من كأس إفريقيا، بفوز المنتخب المغربي بنتيجة هدف دون رد، وسجل هدف المغرب الأول والوحيد في المواجهة، اللاعب مبارك بوصوفة في حدود الدقيقة 90 من المباراة، ليضمن بذلك المنتخب المغربي المركز الأول من ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد تسعة نقاط، بعد أن حققا أسود الأطلس العلامة الكاملة في المباريات الثلاثة.

ترتيب مجموعة المنتخب المغربي الان

المنتخبات عدد المباريات عدد النقاط المنتخب المغربي ثلاثة مباريات تسعة نقاط منتخب كوت ديفوار ثلاثة مباريات ستة نقاط منتخب جنوب إلإريقيا ثلاثة مباريات ثلاثة نقاط منتخب ناميبيا ثلاثة مباريات صفر نقطة

ننشر لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا مباشرة اليوم، في مباريات كأس إفريقيا 2019 اليوم، ومباراة المنتخب المغربي اليوم ضد جنوب إفريقيا، ستجمع المنتخبين مساء اليوم، على أرضية ستاذ السلام، في المواجهة التي يدخلها منتخب اسود الأطس، وهو ضمن التواجد في مباريات دور ال 16 من مباريات كاس إفريقيا 2019، وفي المقابل يبحث منتخب جنوب إفريقيا، من خلال مشاهدة مباراة المغرب اليوم، على تحقيق نتيجة الفوز، في ظل البحث على التأهل إلى الدور المقبل.

توقيت مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم

بداية مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم الإثنين 1-7-2019، سيكون إبتداء من الساعة الرابعة عصرا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الخامسة مساءا، بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، وفي السادسة مساء، بتوقيت مصر المحلي، وفي السابعة من ليلة اليوم، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا مباشرة

القناة الناقلة لمباراة المنتخب المغربي وجنوب افريقيا مباشرة اليوم، ستكون هي قناة بي ان سبورت أش دي 1 ماكس، وسيتواجد في التعليق على مباراة المغرب اليوم المعلق المغربي جواد بده.

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا مجانا

سيكون تردد قناة تايم سبورت المفتوحة، هي القناة المجانية الناقلة لمباراة المنتخب المغربي ضد جنوب إفريقيا مجانا اليوم، ومن هنا ستجدون طريقة استقبال تردد قناة time sports المفتوحة.

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ترتيب مجموعة المغرب الآن

المنتخب عدد المباريات عدد النقاط المنتخب المغربي “تأهل” مباراتين ستة نقاط منتخب كوت ديفوار مباراتين ثلاثة نقاط منتخب جنوب إفريقيا مباراتين ثلاثة نقاط منتخب ناميبيا مباراتين صفر نقطة

هذا جدول ترتيب مجموعة المنتخب المغربي، بعد نهاية مباريات الجولة الثانية من المجموعة، وقبل بداية مباريات اليوم في الجولة الأخيرة، التي يدخلها المنتخب المغربي، وهو ضمن التأهل إلى مباريات دور القادم من كأس أمم إفريقيا 2019.

وقبل مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا مباشرة اليوم، تمكن المنتخب المغربي من ضمن التأهل رسميا إلى مباريات دور ال 16 من مباريات كأس إفريقيا 2019، وتكفيه نتيجة التعادل من أجل ضمن التأهل في المركز الأول من المجموعة، وفي المقابل منتخب جنوب إفريقيا، يبحث من خلالها على تحقيق نتيجة الفوز على المغرب، من أجل البقاء في المنافسة مع كوت ديفوار على المركز الثاني من المجموعة.

سيقود مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم،الحكم نغامبو ندالا، وهو حكم دولي من دولة جمهورية الكونجو، وفي متابعة أخبار المباراة أيضا، من المنتظر أن يغيب مهاجم المنتخب المغربي خالد بوطيب من جديد على تشكيلة المغرب اليوم بسبب الإصابة.

في التعليقات بالأسفل توقع معنا نتيجة مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم.