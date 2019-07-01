نتيجة مباراة كوت ديفوار وناميبيا اليوم في كأس أمم افريقيا

نتيجة مباراة كوت ديفوار وناميبيا| تأهل منتخب كوت ديفوار كثاني المجموعة الرابعة خلف منتخب المغرب بعد أن اكتسح فريق ناميبيا بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة التي انطلقت الساعة السادسة مساءاً.

اهداف كوت ديفوار وناميبيا اليوم

سجل أاهداف كوت ديفوار الأربعة، تقدم ماكس في الدقيقة 39 من الشوط الأول، وجيورفروي في الدقيقة 58 وولفريد زاها في الدقيقة 84 والهدف الرابع والأخير سجله ماكسويل، هذا الفوز الكبير يؤهل منتخب كوت ديفوار إلى الدور الثاني بست نقاط، خلف المغرب المتصدر بتسع نقاط.

وكانت كوت ديفوار قد فازت على جنوب أفريقيا وخسرت أمام المغرب قبل أن تفوز على ناميبيا بالأربعة في مبرااة الجولة الأخيرة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.