نتيجة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم في كأس إفريقيا| تأهل المنتخب المغربي في المركز الأول من...

انتهت نتيجة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم، بفوز المنتخب المغربي، بنتيجة هدف دون رد، سجله اللاعب مبارك بوصوفة في الدقيقة 90 والأخيرة من المباراة، ليضمن المنتخب المغربي التأهل إلى مباريات دور ال 16 من كأس إفريقيا في المركز الأول برصيد تسعة نقاط، بعد الفوز في المباريات الثلاثة في المجموعة الرابعة.

مباراة المغرب وجنوب إفريقيا

بداية مباراة المغرب اليوم وجنوب إفريقيا، ستنطلق ابتداء من الأوقات التالية في الأسفل.

الموعد البلد 16.00 بتوقيت غرينتش ولندن وموريتانيا 17.00 بتوقيت كل من تونس والجزائر والمغرب. 18.00 بتوقيت مصر والسودان 19.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد ودمشق 20.00 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان

القناة الناقلة لمباراة المنتخب المغربي وجنوب إفريقيا مباشرة اليوم، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، وسيتواجد في التعليق على مشاهدة لقاء المنتخب المغربي اليوم، المعلق جواد بده، ومن المنتظر أن تقوم قنوات بي إن سبورت بتغطية متميزة لمواجهة المنتخب المغربي اليوم، ومن هنا ستجدون تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لمباريات كأس إفريقيا مجانا 2019.

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مباراة المغرب اليوم ضد جنوب إفريقيا

سيقود مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم، في مباريات كأس إفريقيا 2019 اليوم الأربعاء 1-7-2019، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة، هو الحكم الدولي ندالا من جمهورية الكونجو، وبدأ التحكيم الدولي سنة 2013.

تجدون من هنا:

مشاهدة مباراة الجزائر اليوم وتنزانيا مباشرة.

موعد مباريات دور ال 16 من كأس إفريقيا 2019.