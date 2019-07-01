اللحظات الأخيرة: نتيجة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا والمغرب تحقق العلامة الكاملة اليوم

يتطلع منتخب أسود الأطلسي لتحقيق الفوز على منتخب البافانا بافانا بعدما تمكنوا من تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط كاملة من مباراتين، وقد واجه منتخب الأولاد صعوبة في أول مباراة له بعدما خسر من كود يفوار، وقد طالبت الاعبين الجماهير بدعمهم للخروج من هذه المرحلة الصعبة والصعود لمرحلة خروج المغلوب.

مباراة المغرب وجنوب افريقيا

وتنطلق المباراة الساعة الخامسة بتوقيت العاصمة المغربية الرباط والساعة السادسة بتوقيت القاهرة، ويحتضن استاد السلام اللقاء بحضور جماهيري لمساندة المنتخب المغربي في مشواره بالبطولة، وتُنقل المباراة على قناة تايم سبورت المصرية وبي إن سبورت ماكس الأولى، وقد تم إسناد مهمة تعليق المباراة إلى يوسف سيف.

المغرب وجنوب افريقيا

وقد أكد مدرب جنوب إفريقيا بأن المباراة صعبة على منتخب جنوب إفريقيا بسبب امتلاك منتخب المغرب لعناصر هامة بين صفوفه، كما أنه يتمتع بتنظيم جيد لكنهم عليهم الظهور بمستوى جيد أمامهم والحصول على الثلاث نقاط من أجل الصعود لدور الستة عشر من البطولة والمنافسة عليها، وقد أكد فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي أنه فخور بأداء المنتخب الوطني وما رآه من روح عالية لدى اللاعبين.

نتيجة مباراة المغرب وجنوب افريقيا

وتحدث رينارد “رونار” المدير الفني للمنتخب المغربي أسود الأطلسي أنه يتوجب عليهم المحافظة على ما قدموه في اللقائين الماضيين والانطلاقة الجيدة لهم في الكان الافريقي من أجل ذلك فيتوجب عليهم الفوز اليوم.

ويطمح منتخب المغرب في تقديم نسخة جيدة هذا العام وتخطي الأدوار الاقصائية والتقدم نحو مباراة النهائي وعدم الخروج مبكرا كما حدث في النسخة الماضية على يد مصر