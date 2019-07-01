نتيجة مباراة المغرب وجنوب افريقيا اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات

يلتقي اليوم منتخب المغرب مع منتخب جنوب إفريقيا في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة برصيد ستة نقاط بعدما حقق فوزين متتاليين على كوت ديفوار وناميبيا، وتتعقد المجموعة بالنسبة لمنتخب جنوب إفريقيا لتساويه في النقاط مع منتخب كوت ديفوار بعدما خسر منه في الجولة الأولى من البطولة.

مباراة المغرب وجنوب افريقيا

تبدأ المباراة الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت المغرب والرابعة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة عبر البث الأرضي المصري بقناة تايم سبورت وعلى قناة beIN SPORTS MAX 1 HD بتعليق من جواد بده، ويتطلع عشاق الكرة المغربية للفوز بالثلاث نقاط ليصعدوا كأول للمجموعة.

المغرب وجنوب إفريقيا

وقد أكد المدرب الفرنسي “هيرفي رينارد” مدرب منتخب المغرب بأنه يتوجب على اللاعبين تقديم أداء جيد في المباراة للفوز بالثلاث نقاط التي تضمن تأهلهم كمركز أول في المجموعة لكن منتخب البافانا بافانا صعب ويحتوي على عدد كبير من اللاعبين الجيدين، وأضاف بأن التشكيلة ستتضمن تعديلات جديدة نظراً لصعوبة المباراة.

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نتيجة مباراة المغرب وجنوب افريقيا

وأكد نور الدين أمرابط لاعب النصر اسعودي الحالي والمنتخب المغربي أنهم سيدخلون المباراة بشعار الفوز فهم يريدون تحقيق الفوز والظفر بالثلاث نقاط لانهم يريدون تحقيق العدد الكامل من النقاط في المجموعة.

يذكر أن نور الدين أمرابط قد تألق في المباراة الماضية أمام فريق كوت ديفوار وكان الهدف هو صناعته بعد مجهود فردي رائع تقدم وتوغل ومرر وجاء الهدف الذي أعطى تذكرة التأهل للأسود

وتم الاعلان عن تشكيل الذي يدخل به رينارد: منير المحمدي، دا كوستا، مازراوي، سايس، أشرف حكيمي، بوصوفة، بلهندة، كريم الأحمدي، نور الدين أمرابط، يوسف النصيري، حكيم زياش.