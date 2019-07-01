شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أحرج محسن صالح المعلق أحمد الطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض محسن صالح، المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى، الزج باسمه فى الحروب على الساحة الرياضية حاليًا بين أحمد الطيب المعلق بإحدى القنوات القطرية وبعض الرياضيين، مؤكدًا أنه من اعتذر عن الظهور فى الاستوديوهات التحليلية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، مطالبًا المعلق بالقناة القطرية بألا يزج باسمه فى حروبه المعروفة كسلاح أو درع وطالبه بأن يكون طيبًا حتى يراه الجمهور جميلاً.

وجاء نص تغريدة محسن صالح كالتالى: "[أحمد الطيب.شكر الله سعياكم] تتساءل عن عدم وجود اسمي وزملاء آخرين في استوديوهات التحليل وتتجاهل ذكر اسمي في إنجازات أنا صانعها، أنا من اعتذرت عن الظهور في جميع البرامج مناشدًا الراحة وتغريدتي اليوم تؤكد ذلك.رجاء لاتستعمل اسمي سلاحًا أو درعًا في ميادين حروبك وكن طيبًا تري الجمهور جميلاً"



محسن صالح

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وكان محسن صالح قد غرد أيضًا من قبلها لتوضيح رغبته فى الحصول على راحة للعيش فى هدوء بعد أن قضي خمسين عامًا فى المجال الكروى ما بين لاعب ومدرب ومسئول ومحلل ويتمنى الابتعاد عن الوسط الرياضى لما به من تدني أخلاقي ورياء.

وقال: "أفكر جديًا في الاختفاء.. والاستمتاع بما بقي من حياتي في هدوء وصفاء.. بعيدًا عما يحدث في الوسط الرياضي من تدني أخلاقي ورياء.. خمسون عامًا وأنا ألهث خلف الكرة وتحت الأضواء.. راضٍ عما قدمت.. قانع بما حصلت..معتذر لمن أخطأت..مسامح من أساء.. تشرفت هنا بأصدقاء ليتني ألقاهم قبل أن يعز اللقاء"