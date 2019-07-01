شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. "الحرب بدأت" الزمالك يواجه تمرد كهربا بخطف رمضان صبحى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ضربة بداية كل فترة انتقالات لاعبين على مدار التاريخ الكروى، نجد أن لعبة "القط والفأر" هى المحرك الرئيسى فى صراع خطف النجوم الأزلى الشهير بين الأهلى والزمالك الذى يبدو أنه لن ينتهي أبدًا، حيث بدأت حرب الصفقات بين القطبين مبكرًا جدًا، فى الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما ترددت أنباء قوية أن سبب تمرد محمود عبد المنعم "كهربا" على القلعة البيضاء يعود إلى أنه يسعى لفسخ عقده من أجل الانتقال إلى القلعة الحمراء.

وهدد كهربا بالتقدم بشكوى إلى محكمة التحكيم الرياضي خلال الأيام القليلة المقبلة ضد الزمالك، وذلك بناء على نصيحة من بعض المقربين منه بحثا عن حفظ جميع حقوقه.

موقف كهربا أثار حفيظة مسئولي الزمالك، حيث بدأوا يتحركون فى اتجاهين للرد بقوة على اللاعب والأهلى، سواء بتضيق الخناق على كهربا لمنع تنفيذ مخططه بخصوص الرحيل بهذه الطريقة أو مواصلة لعبة القط والفأر مع القلعة الحمراء والسعى وراء خطف لاعبين من داخل النادي الأحمر، وكانت البداية بالتفاوض مع نادي هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحى.

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