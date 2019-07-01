شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح لاعبيه إجازة الخميس.. وعلى لطفى يشارك فى المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى لاعبيه إجازة من التدريبات يوم الخميس المقبل، على أن يتدرب الفريق الجمعة صباحًا، ويطير لإسبانيا عصر نفس اليوم.

وانتظم على لطفى حارس مرمى الفريق فى المران الجماعى اليوم الإثنين، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وكان لطفى قد اكتفى بأداء تدريبات فى صالة الجيمانزويوم بسبب إصابته بكدمة خفيفة فى السمانة.

ويطير الأهلى إلى إسبانيا الجمعة المقبل لخوض معسكر إعداد يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري، وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليًا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليًا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع، وأكد مسئولو الأهلى أن الجهاز الفنى يرى أن القياسات البدنية سيكون لها دور كبير فى تحديد اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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