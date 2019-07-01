شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفنى لمنتخب مالى: هدفنا الفوز على أنجولا غدًا لحسم التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي، جاهزية لاعبيه لخوض مباراة الجولة الاخيرة بدور المجموعات أمام منتخب انجولا، قائلاً:" لدينا جيل متميز من اللاعبين فى الوقت الحالى وقادر على صناعة التاريخ من جديد، فى بطولة كأس أمم أفريقيا بمصر".

وأضاف، المدير الفنى لمنتخب مالى، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الغد أمام أنجولا، على ملعب استاد الإسماعيلية، أن المواجهات السابقة بين المنتخبين لا تعنى شيئا، ولكننا نحترم منتخب أنجولا وندخل لقاء الغد بهدف الفوز وحسم التأهل للدور التالى.

ومن جانبه قال عبدالله ديابي، لاعب منتخب مالى: إن لديهم 4 نقاط فى رصيدهم ولن يكتفوا بذلك، لذا يعد اللقاء القادم غاية في الأهمية، وهدفهم هو الفوز وحصد الثلاث نقاط لضمان التأهل لدور الـ 16 لبطولة أفريقيا.

وأوضح عبدالله ديابي، أنهم مستعدون لحسم صدارة المجموعة الخامسة أمام أنجولا غدًا الثلاثاء على ستاد الإسماعيلية بفضل الروح القتالية التي يتحلى بها زملاءه داخل المستطيل الأخضر.