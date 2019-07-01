شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يشارك فى مران الأهلى وغياب مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك حسين السيد الظهير الأيسر للأهلى، فى المران الجماعى للفريق الأحمر اليوم الإثنين، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وعاد حسين السيد من فترة إعارة مع نادى الاتفاق السعودي والتى استمرت لمدة موسم ونصف.

ويطير الأهلى إلى إسبانيا الجمعة المقبلة لخوض معسكر إعداد يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري.

فيما غاب مؤمن زكريا لاعب الفريق عن المران، وكان زكريا قد انتظم فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، بعد تعافيه من الإصابة، لكنه تغيب عن المران المسائى اليوم.

وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليًا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليًا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع، وأكد مسئولو الأهلى أن الجهاز الفنى يرى أن القياسات البدنية سيكون لها دور كبير فى تحديد اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.