شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الأداء الأسطوري أمام أوغندا.. محمد الشناوي: الحمد لله دائما وأبدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، بفوز الفراعنة على أوغندا بهدفين نظيفين في ختام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر حالياً.

ونشر الشناوي صورة من مباراة الأمس عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام وعلق عليها: الحمد لله دائماً وأبداً

وأصبح محمد الشناوى ثالث حارس مرمى فى تاريخ مصر يشارك فى بطولتى كأس العالم، وكأس الأمم الأفريقية بعد مشاركته فى المونديال الماضى بروسيا 2018 وذلك خلال مباراتى أوروجواى وروسيا.

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وحقق أحمد شوبير وعصام الحضرى نفس الرقم القياسى، بعد مشاركة الحضرى مؤخرًا فى بطولة كأس العالم 2018 أمام منتخب السعودية بالمباراة الختامية فى دور المجموعات للفراعنة، فيما شارك أحمد شوبير فى حراسة عرين المنتخب الوطنى فى كأس العالم 1990 بإيطاليا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.