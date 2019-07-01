شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من إعلانها.. 3 أسماء مرشحة لصفقة القرن فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الزمالك الكشف عن صفقة القرن التى وعد بها مرتضى منصور، رئيس النادى، الجماهير، وأكد أنها ستكون صفقة من العيار الثقيل وستعود بالنفع على الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقبل ساعات من الإعلان عن صفقة القرن، كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، عن وجود ثلاثة أسماء متداولة ومرتبطة بصفقة القرن، والأول رمضان صبحى لاعب نادى هيدرسفيلد الإنجليزي الذى انتهت إعارته للنادى الأهلى، والثانى المهاجم المغربى أشرف بن شرقى لاعب الهلال السعودى الذى انتهت إعارته مع نادى لانس الفرنسى، واللاعب الثالث الزيمبابوى خاما بيليات الذى انتهى عقده مع صن داونز الجنوب أفريقى.

كما ردد البعض الآخر اسم عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلى السابق وبيراميدز الحالى، وإنه سيكون صفقة القرن للزمالك، أو الدولى الإماراتى عمر عبد الرحمن "عمورى" نجم نادى الهلال السعودى.

وكان مرتضى منصور رئيس النادى أكد عن قرب إنهاء صفقة مدوية من الزمالك، وستكون صفقة القرن الحقيقية وستفيد الفريق الأبيض بصورة كبيرة.

Advertisements

وبعد تصريحات مرتضى منصور بدأ جمهور الأبيض فى توقع اسم اللاعب الذى سيكون مفاجأة القلعة البيضاء، فى الميركاتو الصيفى، خاصة أن رئيس النادى قال إن نجليه أحمد وأمير يسيران فى الصفقة بصورة جيدة.

ويأتى التكتم على اسم اللاعب حفاظا على السرية ولتجنب دخول أطراف أخرى تفسد الصفقة، إلا أن الجميع داخل النادى يؤكد أنه لاعب كبير ومميز وسيكون إضافة للقلعة البيضاء.

وبدأت التوقعات تشير إلى اللاعب المنتظر فى ميت عقبة، خاصة أن الزمالك أعلن الموسم الماضى عن التعاقد مع لاعب القرن، وبعدها تم الكشف عن الحصول على توقيع عبد الله السعيد، لاعب الأهلى السابق، والذى انتقل إلى بيراميدز بعد ذلك.

التكهنات لم تتوقف فى القلعة البيضاء فهناك من يرى أن الصفقة هو عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، بينما راح البعض الآخر إلى أن الصفقة هى أحد لاعبى منتخب تونس بترشيح من الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك.