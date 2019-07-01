شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات لا تفوتك عن مباراة الجزائر وتنزانيا في كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تمام التاسعة مساءً، تنطلق الجزائر وتنزانيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

ويستهدف منتخب الجزائر تحقيق الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ نسخة 1990 التي أقيمت في الجزائر والتي توج بلقبها أصحاب الأرض.

وحجز منتخب الجزائر مقعده في دور الـ16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعد تغلبه على منتخبي كينيا والسنغال، في حين يتذيل منتخب تنزانيا جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.

ويستعرض الخليج 365 7 معلومات عن المباراة المرتقبة

ـ تايم سبورت تنقل مباراة كينيا والسنغال

ـ المباراة تقام على استاد السلام

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ـ يقع المنتخبان في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبي كينيا والسنغال

ـ يحتل منتخب الجزائر صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط

ـ يتزيل المنتخب التنزاني المجموعة برصيد 0 ممن النقاط

ـ 178.110 مليون جنيه إسترليني هي القيمة التسويقية لمنتخب الجزائر

ـ 13.300 مليون جنيه إسترليني هي القيمة التسويقية لمنتخب تنزانيا