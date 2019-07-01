مئوية تاريخية في دور الـ16.. 10 أرقام قياسية تؤكد زعامة مصر لأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق منتخب مصر العلامة الكاملة بعد تدوين انتصاره الثالث على التوالي بالفوز على نظيره الأوغندي (2-0) مساء الأحد، في ختام مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر.

وعزز المنتخب، الذي حسم تأهله لدور الـ16 منذ الجولة الماضية، موقعه في صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، ليضرب موعدًا في ثمن النهائي مع منتخب لم تتحدد هويته يوم السبت المقبل باستاد القاهرة.

وسيخوض منتخب مصر في ثمن النهائي المباراة رقم 100 في تاريخه بكأس الأمم الأفريقية، كأكثر المنتخبات مشاركةً في المسابقة القارية منذ انطلاقها عام 1957، متفوقًا على منتخب غانا الذي يأتي في الوصافة بفارق مباراة وحيدة.

ونستعرض في السطور التالية 10 أرقام قياسية تؤكد بها مصر زعامتها للقارة السمراء في كأس الأمم:

- أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب المسابقة بسبعة ألقاب، أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008 و2010.

- أول منتخب يحافظ على اللقب مرتين متتاليتين (1957، 1959).

- المنتخب الوحيد الذي حصد لقب البطولة ثلاث مرات متتالية (2006، 2008 و2010).

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- أكثر المنتخبات مشاركةً في البطولة (24 مرة).

- الأكثر تنظيمًا للبطولة بخمس مرات، أعوام 1959، 1974، 1986، 2006 و2019، وأول من يحتضن المسابقة صيفًا وبمشاركة 24 منتخبًا.

- الأكثر وصولا للمباراة النهائية للبطولة بالمشاركة مع غانا بتسع مرات، أعوام 1957، 1959، 1962، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010 و2017.

- الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة برصيد 164 هدفًا.

- المنتخب الوحيد الذي يجمع بين العلامة الكاملة ونظافة الشباك في دور المجموعات للبطولة، إذ تحقق هذا الأمر في النسخة الحالية بعد هزيمة كل من زيمبابوي (1-0)، الكونغو (2-0) وأوغندا (2-0).

- أول منتخب يسجل 6 أهداف في مباراة واحدة، حيث فازت مصر على نيجيريا (6-3) في النسخة الرابعة لكأس الأمم عام 1963 بغانا.

- أكبر عدد من الأهداف للاعب في مباراة واحدة، حين فازت مصر على إثيوبيا (4-0) في المباراة النهائية للنسخة الأولى 1957، وحمل السوبر هاتريك توقيع محمد دياب العطار الملقب بـ"الديبة".