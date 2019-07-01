المنتخب: جنش سيغادر إلى ألمانيا الثلاثاء.. وعقوبة وردة انتهت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أن محمود عبدالرحيم "جنش" سيغادر إلى ألمانيا غدا الثلاثاء لإجراء جراحة وتر أكيليس.

وتعرض جنش للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال تدريبات الفريق يوم الجمعة الماضي، وقد تصل فترة غياب الحارس إلى ستة أشهر.

وقال لهيطة، في تصريحات إذاعية لـ"إنرجي": "أنهينا كافة الإجراءات الخاصة بالتأشيرة والأوراق ومصاريف علاج جنش في ألمانيا".

وأضاف: "أريد التوجه بالشكر العميق لجنش لإصراره على حضور مباراة أوغندا أمس الأحد من الملعب رغم الإصابة والإرهاق الشديد".

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وكشف لهيطة أن الجهاز الفني واللاعبين يعرفون جيدًا عدم رضاء الجمهور عن أداء المنتخب، مؤكدًا أنهم يعملون على علاج الأخطاء".

وتابع: "عقد المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري جلسة خاصة صباح اليوم الإثنين للحديث مع اللاعبين عن الأمور الفنية في مباراة أوغندا".

وكان المنتخب فاز بأداء غير مقنع على نظيره الأوغندي (2-0) في ختام مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

وأتم مدير المنتخب تصريحاته بالحديث عن عمرو وردة قائلا: "عقوبة وردة انتهت بانتهاء الدور الأول، لذلك سيتواجد بدءًا من المباراة المقبلة، ومسألة مشاركته من عدمها في يد أجيري".

يذكر أن اتحاد الكرة قرر تخفيض عقوبة الإيقاف عن وردة بعد أزمته الأخلاقية، ليصبح اللاعب مؤهلا للمشاركة اعتبارًا من دور الـ16 لكأس الأمم يوم السبت المقبل.