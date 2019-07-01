مدرب أنجولا: مواجهة مالى صعبة.. ونسعى لحسم التأهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سردجان فاسيلفيتش المدير الفني لمنتخب أنجولا، أن مواجهة فريقه أمام مالي في مباراة الجولة الختامية للمجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية ستكون صعبة.

وقال فاسليفيتش في المؤتمر الصحفي للمباراة، إن انجولا ستواجه منتب من أقوى فرق المجموعة، لافتا أنهم لديهم لاعبون رائعون في كل المراكز.

وأضاف:" ستكون مباراة صعبة لكننا مستعدون لذلك، سنلعب بشكل جيد، ولا يوجد علينا آي ضغوط ونسعى لحسم التأهل غداً".

وتتصدر مالي المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتل المنتخب الأنجولي مع نظيره التونسي المركز الثاني برصيد نقطتين، وفي المركز الرابع منتخب موريتانيا بنقطة وحيدة.