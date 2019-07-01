جولة الحسم بالكان.. المغرب 0- 0 جنوب أفريقيا.. نامبيا 1- 3 كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تأهل منتخب المغرب لدور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر، بعد الفوز على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب مبارك بو صوفه في الدقيقة 89، ليمنح منتخب بلاده نقاط المباراة الثلاث.

وعلى الجانب الأخر أمطر منتخب كوت ديفوار شباك نظيره الناميبي بنتيجة أربعة أهداف لهدف، في لقاء احتضنه ملعب الدفاع الجوي.

بتلك النتيجة تصدر منتخب المغرب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بينما جاء كوت ديفوار في المركز الثاني بـ 6 نقاط، وينتظر منتخب جنوب أفريقيا ترتيب باقي المجموعات لتحديد موقفه كأفضل ثالث للصعود لدور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.

تشكيل المغرب: المحمدي، المزروعي، دا كوستا، سايس، حكيمي، الأحمدي، بوصوفة، زياش، بلهندة، أمرابط، الناصيري.

تشكيل جنوب أفريقيا: ويليامز، مخيزي، هالانتي، مخاوانزي، هالاتشاوايو، مكوتجو، زونجو، زواني، موتيبا، سيريرو، تاو.

ملخص مبارة المغرب وجنوب أفريقيا

منذ اللحظة الأولى حاول المنتخبين تبادل الهجمات ، وسط محاولات من خط الوسط المغربي لفرض سيطرته على المواجهة، لكن لاعبو جنوب أفريقيا نجحوا في السيطرة على بعض الأجزاء.

مع حلول الدقيقة 17، سجل منتخب المغرب أول خطورة على مرمى منتخب جنوب أفريقيا، حين تلقى بلهندة كرة داخل منطقة الجزاء، ليصوبها مباشرة نحو المرمى إلا أنها مرت أعلى عارضة ويليامز لتضيع فرصة تسجيل على الفريق العربي.

وجاء رد الأولاد في الدقيقة 26، حين حصل تاو على الكرة خارج منطقة الجزاء ليطلق تصويبة قوية، إلا أنها مرت بجوار قائم المحمدي الأيمن، لتضيع فرصة تسجيل على الأولاد.

وشهدت الدقيقة 35 خطورة واضحة لمنتخب المغرب، بعدما انطلق حكيمي ليحول كرة عرضية مرت من أمام الناصيري، ليبعدها الدفاع مرتدة إلا بلهندة الذي أطلق تصويبة أرضية مباشرة قوية، توجهت إلى يدي الحارس.

في الدقيق 64، حرمت العارضة منتخب المغرب من تسجيل الهدف الأول،، بعد تصويبة متقنة من أشرف حكيمي كادت تسكن الشباك لولا تصدى العارضة لها.

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منتخب المغرب عاقب جنوب أفريقي بهدف قاتل في الدقيقة 89، سجله مبارك بوصوفه، بعد عرضية ساقطة داخل منطقة الجزاء حولها بقدمه اليسرى لهدف.

مبارة كوت ديفوار ونامبيا

تشكيل ناميبيا: كازابوا، هاوسيب، هانامب، هوريب، نيامبي، كيتجيجيري، باباما، هوتو، شالولايل، كاماتوكا، شيتيمبي.

تشكيل كوت ديفوار: جبوهوو، كوليبالي، كانون، تراوري، باجايوكو، كيسي، سيري دي، جراديل، جبامين، زاها، بوني.

ملخص المباراة

الدقيقة 39 شهدت تقدم منتخب كوت ديفوار، بعدما سجل ماكس آلان جاردل الهدف الأول للأفيال، مستغلا كرة عرضية ساقطة سددها مرت إلى شباك حارس نامبيا.

ورفع منتخب كوت ديفوار رصيده من الأهداف في الدقيقة 56، بعد تصويبة صاروخية من جيوفروي سيري داي، اصطدمت برأس مدافع نامبيا وتسكن الشباك.

تمكن جوسلين كاماتوكا من تضيق الفارق لمنتخب نامبيا في الدقيقة 71، بعدما استغل خطأ من حارس كوت ديفوار وسجل الهدف الأول، لتزداد المباراة إثارة.

في الدقيقة 83 عاد منتخب كوت ديفوار ليوسع الفارق، بعدما تلاعب زاها بدفاع ناميبيا، قبل أن يطلق تصويبة أرضية قوية أعلنت عن ارتفاع حصيلة كوت ديفوار في اللقاء إلى ثلاثة أهداف.

ومع حلول الدقيقة 89 سجل ماكسويل كورني الهدف الرابع لأفيال الكوت ديفوار، بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية لتسكن شباك حارس مرمى نامبيا.