رينارد يُعلن تشكيل المغرب لمواجهة جنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة جنوب إفريقيا بعد قليل على ملعب السلام، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور بالدور الأول للمجموعة الرابعة في بطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

وجاء تشكيل المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى : منير المحمدي.

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خط الدفاع : نصير مزراوي، ومروان دا كوستا، ورومان سايس، وأشرف حكيمي.

خط الوسط : كريم الأحمدي، ومبارك بوصوفة، ويونس بلهندة

خط الهجوم : حكيم زياش، ونور الدين أمرابط، ويوسف النصيري.

ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويليه منتخب كوت ديفوار، بثلاث نقاط، ثم جنوب إفريقيا بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب ناميبيا ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.