حازم إمام يطالب بجلوس السعيد احتياطياً.. وتغيير طريقة لعب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اقترح حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تغيير طريقة لعب منتخب مصر تحت قيادة خافيير أجيري في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في مصر.

وفي برنامج "نجوم إفريقيا" على يلا كورة قال إمام:"طريقة اللعب الحالية ليست مناسبة لمنتخب مصر، لماذا لا يتم تغييرها؟ حدث ذلك بالفعل في الشوط الثاني أمام أوغندا وتحولت الطريقة إلى 4-4-2".

وأضاف حازم قائلاً:"عبد الله السعيد بعيد تماماً عن مستواه، فهو غير قادر على التكملة الهجومية في العمق لأنه يريد أن يحافظ على تمركزه في الخلف في حالة الدفاع".

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ولم يظهر عبد الله السعيد بمستواه المرتفع في مباريات مصر في أمم إفريقيا، وفي أخر مباراتين لفريقه لم يسدد أي كرة على المرمى ولم يصنع أي فرصة لزملائه.

وتابع إمام:"السعيد لا يحاول اختراق الدفاع بالمراوغات أو التقدم للأمام، على الرغم من أن هذه أهم ميزة لصانع الألعاب، والأمر الذي يجب عليه فعله من أجل ضرب خطوط المنافس الدفاعية وخلق مساحة للتمرير للمهاجمين".

وأنهى إمام:"السعيد (مش فايق)، يجب أن تتغير الطريقة ويلعب وليد سليمان بدلاً منه، وربما لو حصل السعيد على دقائق أقل في الشوط الثاني سيقدم خلالها ما لا يقدمه عندما يشارك أساسياً".