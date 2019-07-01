تقرير.. بأسماء سيريالية ومهاجم نجا من التجميد.. كيف صنعت "ماشية" مدغشقر التاريخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

فاجأ منتخب مدغشقر الملقب بـ"الماشية" جميع منتخبات أفريقيا بعدما تصدر المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية في أول مشاركاته بالبطولة الأفريقية.

وكان منتخب مدغشقر كتب التاريخ بعدما تأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2019 للمرة الأولى في التاريخ بعد مسيرة رائعة في التصفيات المؤهلة للبطولة بدأها بانطلاقة سيئة بالهزيمة بسداسية مقابل هدف أمام الكونغو إلا إنه واصل المشوار دون هزيمة.

وأوقعت قرعة البطولة منتخب مدغشقر في المجموعة الثانية مع منتخبات غينيا، بوروندي ونيجيريا.

وبدأ منتخب مدغشقر مبارياته في كأس الأمم بتحقيق أول نقطة له في تاريخ البطولة بعد التعادل أمام المنتخب الغيني بنتيجة (2-2).

وحققت مدغشقر أول فوز لها في تاريخ البطولة على حساب المنتخب البوروندي بنتيجة (1-0).

وعلى عكس جميع التوقعات التي رشحت فوز منتخب نيجيريا على نظيره مدغشقر في المباراة الختامية للمجموعة الثانية، حقق منتخب مدغشقر انتصاراً هاماً على نيجيريا بنتيجة (2-0)، وانتزع صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

ويشتهر المنتخب الملغاشي بصعوبة أسماء لاعبيه مثل إيما أندرياتسيما، ماركو إيلايماهاريترا، جان ديو دونيه راندرياناسولو وباسكال رازاكانانتينيانا.

ومن أبرز اللاعبين الذين ظهروا بشكل رائع مع منتخب مدغشقر هو أندريا جناح المنتخب ولاعب العدالة السعودي والذي يُعتبر هداف المنتخب حتى الآن برصيد هدفين.

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ولم يتخيل أندريا الذي يبلغ من العمر 29 عاماً، أن يكون هدافاً لمنتخبه بل للبطولة، بعد أن قضى 5 أشهر تقريباً بدون نادٍ خلال العام الماضي قبل أن ينضم للفريق السعودي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى بالسعودية.

كما هو الحال بالنسبة لإيما أندرياتسيما قائد ومهاجم المنتخب الملغاشي صاحب الـ35 عاماً والذي يلعب في نادي كليرمونت الفرنسي الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، فهو لم يتوقع أن يتأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16 بالبطولة الأفريقية، حيث قالت تقارير إعلامية أنه استنجد بسفارة بلاده في مصر لحل أزمة تأشيرة زوجته التي يصطحبها معه هى ونجله.

وقام أندرياتسيما لاستخراج تأشيرات تنتهي بنهاية دورى المجموعات، لأنه لم يكن يتوقع أن يذهب منتخب بلاده إلى أبعد من دور المجموعات، لذلك طلب من السفارة مد فترة تأشيرة زوجته ونجله من أجل استكمال مؤازرته خلال باقي مشوار البطولة.

ويلعب في صفوف منتخب مدغشقر اللاعب الأشهر بالنسبة لنا في مصر وهو باولين فوافي الذي يلعب في فريق مصر المقاصة، وشارك فوافي الذي سجل 6 أهداف خلال النسخة الحالية من الدوري الممتاز، كبديل في مباراتي غينيا وبوروندي.

ويمتلك منتخب مدغشقر لاعبين ظهروا بأداء جيد خلال البطولة حتى الآن أيضاً أبرزهم لالاينا نومينياناهاري صاحب الـ33 عاما جناح نادي باريس الفرنسي الذي يلعب في الدرجة الثانية، والذي سجل هدفاً في شباك منتخب نيجيريا.

وهناك أنيسيت أندريانانتيناينا لاعب خط الوسط صاحب الـ29 عاما والذي سجل في شباك المنتخب الغيني ويلعب في نادي لودوجوريتس البلغاري.

كما حافظ ملفين أدريان صاحب الـ25 عاما حارس مدغشقر والذي يلعب في فريق مارتيج الفرنسي الذي يشارك في دوري الدرجة الرابعة الفرنسي، على نظافة شباكه في مباراتين وهو أعلى معدل بعد محمد الشناوي حارس منتخب مصر.

وينتظر منتخب مدغشقر مقابلة ثالث أحد المجموعات الأولى، الثالثة أو الرابعة في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية.