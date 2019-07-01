ثنائي هجومي في تشكيل جنوب أفريقيا لمواجهة المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن الجهاز الفنى لمنتخب جنوب إفريقيا، عن تشكيل فريقه لمواجهة المغرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالأمم الإفريقية. ويواجه منتخب المغرب نظيره الجنوب أفريقي، على استاد السلام فى إطار لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات بالبطولة القارية مصر 2019. وجاء تشكيل منتخب جنوب إفريقيا كالآتى : حراسة المرمى : ويليامز . Advertisements خط الدفاع : مخيزي - هالانتي - مخاوانزي - هالاتشاوايو . خط الوسط : مكوتجو - ثيمبا زواني - زونجو . خط الهجوم : ليبو موتيبا - سيريرو - بيرسي تاو. ويحتل منتخب المغرب صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما ياتي منتخب جنوب أفريقيا برصيد 3 نقاط ويتقاسم المركز الثاني مع كوت ديفوار.

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