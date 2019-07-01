حازم إمام: الشناوي يتمتع بثقة الجوهري وشحاتة في حسام ومتعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد حازم إمام نجم منتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر يتمتع بثقة استثنائية مع "الفراعنة".

إمام قال في برنامج "نجوم إفريقيا" على يلا كورة:"الشناوي لديه دفعة معنوية كبيرة بسبب الثقة التي يتمتع بها من خلال مدربه أحمد ناجي والمدير الفني أجيري".

ونجح الشناوي في أن يصبح أول حارس مرمى في تاريخ مصر يخرج بشباك نظيفة في كل مباريات فريقه في الدور الأول، بالإضافة إلى تألقه في مباراة أوغندا الأخيرة ومنع أكثر من هدف للمنافس.

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وأضاف حازم:"الشناوي يعرف جيداً أنه الحارس الأساسي، ولا يلعب بقلق خوفاً من الجلوس على مقاعد البدلاء، هذا الأمر يشبه علاقة حسن شحاتة بعماد متعب في الملعب، وأيضاً محمود الجوهري مع حسام حسن".

وتابع إمام: "عندما تشعر بثقة مدربك الكبيرة في قدراتك فأنت لا تخشى أن يتم استبدالك بعد خطأ ترتكبه ليصبح مظهرك غير جيد أمام الجميع، ولا ينتابك وقتها قلق الوقوع في الأخطاء".

وأنهى إمام تصريحاته قائلاً: "الشناوي دائماً رائع في البطولات الكبرى، في كأس العالم كان مميزاً وحصل على جائزة رجل المباراة أمام أوروجواي، وفي أمم إفريقيا يقدم مستويات طيبة".