كاسياس ينضم للهذا النادي مرة أخرى

انضم الحارس الإسباني إيكر كاسياس لمعسكر إعداد فريق بورتو للموسم الجديد، وذلك بعد شهرين من تعرضه لأزمة قلبية، خلال تدريبات فريقه مما اضطره للخضوع لقسطرة.

كان الحارس نفسه أعلن عن عودته للتدريبات مع بقية زملائه، بعدما نشر صورة له عبر حسابه بفيس بوك، ظهر فيها مبتسماً، وعلّق عليها قائلاً: “العودة إلى العمل.. اليوم الأول”.

وكتب كاسياس تغريدة على حسابه بتويتر في مايو (آيار) الماضي قال فيها رداً على شائعات التي أطلقها رئيس النادي جورجي نونو بينتو: “أتركوني أعلن هذا النبأ بنفسي عندما يحين، فسيأتي اليوم الذي سأعتزل فيه بالتأكيد، لكني الآن أتحلى بالهدوء”.