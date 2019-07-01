ويمبلدون: فافرينكا يثبت حضوره بانتصار سهل في الدور الأول

لم يرد اسم ستانيسلاس فافرينكا سوى مرات قليلة ضمن الاستعدادات لبطولة ويمبلدون للتنس مع تحول كل التركيز لينصب على “الثلاثة الكبار” في قرعة الرجال إضافة للاعبين الشبان الذي يأملون في إحداث هزة على صعيد اللعبة.

لكن حضور اللاعب السويسري يعني الكثير عادة.

وبعيداً عن روجر فيدرر الذي نال 8 ألقاب في ويمبلدون ورفائيل نادال الفائز بلقبين اثنين ضمن البطولات الأربع الكبرى ونوفاك ديوكوفيتش المدافع عن اللقب، فإن فافرينكا هو الوحيد الذي نال أكثر من لقب على صعيد البطولات الأربع الكبرى ويشارك ضمن القرعة الرئيسية.

ومع امتلاكه لكافة الأسلحة في جعبته بدءاً من الإرسال القوي والضربات الخلفية الدقيقة والعقلية المميزة خلال أي مباراة، يجب أن يشكل فافرينكا على الأقل جزءاً من الحوار عندما يتعلق الأمر بمناقشة المتنافسين الذين بإمكانهم المضي بعيداً في البطولة التي ستستمر لأسبوعين.

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ويحتاج اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً للفوز بلقب في ويمبلدون ليكمل حصيلته من ألقاب البطولات الأربع الكبرى وعلى الرغم من أنه لم يكن قوياً من قبل على ملاعب نادي عموم إنجلترا، فإنه بدا في غاية الدقة في مستهل ظهوره رقم 15 على التوالي في البطولة.

وفي ظل سطوع قوي للشمس على الملعب رقم 2 أمام البلجيكي روبن بيملمانز المتأهل من التصفيات، سدد فافرينكا 26 ضربة ناجحة في الانتصار 6-3 و6-2 و6-2 عقب مباراة استغرقت أقل من ساعة ونصف.

وبدا اليوم عادياً بالنسبة لبيملمانز الأعسر والمصنف 171 عالمياً في ظل عدم دقة ضرباته الأمامية في حين اتسم فافرينكا بالحسم.

وكان فافرينكا، الذي وصل لويمبلدون العام الماضي وهو خارج أول 200 لاعب في التصنيف العالمي، قد فاز على غريغور ديميتروف في الدور الأول للبطولة العام الماضي قبل أن يخسر أمام توماس فابيانو المتأهل من التصفيات في الدور الثاني.