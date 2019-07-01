تعاقد تشيلسي مع لامبارد مسألة وقت

سمح نادي ديربي كاونتي الإنجليزي لمدربه فرانك لامبارد بعدم العودة للتدريبات، اليوم الإثنين، كي يتمكن من إتمام تعاقده مع تشيلسي “بأسرع ما يمكن”.
في بيان صادر على موقعه الإلكتروني، أكد ديربي كاونتي أن لامبارد (41 عاماً) لن يعود للإشراف على التدريبات في فترة الاستعداد للموسم الجديد، لا الإثنين ولا الثلاثاء، كي يواصل محادثاته مع تشيلسي.
وبات تشيلسي بلا مدرب منذ رحيل الإيطالي ماوريسيو ساري للانتقال إلى يوفنتوس، وأصبح لامبارد (41 عاماً) المرشح الأوفر حظا لخلافته.
وأضاف ديربي كاونتي في بيانه: “في حالة توصل فرانك إلى اتفاق مع تشيلسي لتولى إدراته الفنية، سيركز النادي جهوده على إيجاد تعزيز”.
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