السلطات النيجيرية تلقي القبض على نائب رئيس الكاف

أصدرت المحكمة الفيدرالية النيجيرية أمرًا بالقبض على رئيس الاتحاد النيجيري ٍلكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أماجو بينيك لاتهامه باختلاس 8.4 مليون دولار. القدم "كاف" أماجو بينيك لاتهامه باختلاس 8.4 مليون دولار. وقالت صحيفة "نيشان" النيجيرية إن السلطات النيجيرية ألقت القبض على رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم برفقة 4 مسئولين من اتحاد الكرة وتوجيه تهمة الاختلاس لهم خلال المحكمة.



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