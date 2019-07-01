الزمالك يخوض تدريبًا خفيفًا في السابعة والنصف مساء

قرر خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك خوض اللاعبين مرانا خفيفا في السابعة والنصف مساء اليوم بحديقة الفندق الذي تقيم به بعثة الفريق عقب وصولها قبرص، وبعد المران يتناول اللاعبون طعام العشاء في التاسعة تقيم به بعثة الفريق عقب وصولها قبرص، وبعد المران يتناول اللاعبون طعام العشاء في التاسعةمساء. ويستعد الزمالك الذي وصل قبرص اليوم الاثنين من خلال معسكر مغلق لمدة 13 يوما لاستئناف الدوري الممتاز ويخوض 4 مباريات ودية بقبرص أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الحالي.

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