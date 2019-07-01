النجوم يتعاقد مع لاعب اف سي مصر

حصل نادي النجوم علي خدمات محمود جمعة لاعب نادي اف سي مصر رسميا وذلك في إطار استعدادات الفريق بقيادة رمضان السيد، للموسم القادمبالدوري الممتاز ب مجموعة القاهرة.
ووقع محمود جمعة الذي يشغل مركز الظهير الأيسر، على عقد لمدة ثلاثة
جاء ذلك بحضور شادي الطويلة مدير الكرة ورمضان السيد المدير الفني، ووائل فؤاد.
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