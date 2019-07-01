النجوم يتعاقد مع لاعب اف سي مصر

حصل نادي النجوم علي خدمات محمود جمعة لاعب نادي اف سي مصر رسميا وذلك في إطار استعدادات الفريق بقيادة رمضان السيد، للموسم القادم بالدوري الممتاز ب مجموعة القاهرة. بالدوري الممتاز ب مجموعة القاهرة. ووقع محمود جمعة الذي يشغل مركز الظهير الأيسر، على عقد لمدة ثلاثة مواسم قادمة، وذلك عن طريق وائل فؤاد وكيل اللاعب حيث نجح في إنهاء الصفقة بنجاح بعد سلسلة من المفاوضات. جاء ذلك بحضور شادي الطويلة مدير الكرة ورمضان السيد المدير الفني، ووائل فؤاد.

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