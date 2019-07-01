قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى اعتماد تشكيل الجهاز الفنى و الإدارى للفريق الأول لكرة القدم و المقدم من الكابتن طلعت يوسف الذى تولى الإدارة الفنية للفريق الموسم الجديد 2019-2020 . و جاء تشكيل الجهاز على النحو التالى : -

- الكابتن / طلعت يوسف - رئيس جهاز الفريق الأول لكرة القدم

- اللواء / عبد الجليل إمام - مدير الكرة

- الكابتن / منير عقيلة – مدرب عام

- الكابتن / محمد إبراهيم – مدرب عام

- د./ أحمد عبد اللطيف – مخطط أحمال

- الكابتن / هانى أحمد – مدرب

- الكابتن / مجدى بهلول – مدرب حراس مرمى

- الكابتن / إيهاب جابر – مدير شئون اللاعبين

- الكابتن / سمير محجوب – مدير إدارى

- الكابتن / أحمد متولى – إدارى

- د / عمرو الأشلم – طبيب

- د / محمد عبد الفتاح – أخصائى تأهيل

- إسلام السيد - مدلك

- محمد حسن - مدلك

وقرر المجلس التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لتتولى مهام تحليل أداء لاعبى الفريق طوال الموسم .

و من المقرر أن يكون التجمع الأول لفريق الكرة يوم 13يوليو الجارى حيث يدخل الفريق معسكراً مغلقاً لمدة ثلاثة أسابيع اعتباراً من يوم 20 يوليو و حتى يوم 10 أوخوض مباراة الدور قبل النهائى و المقرر إقامتها يوم 5/9/2019 و المشاركة فى البطولة العربية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/2020

مدرب عام- الكابتن / محمد إبراهيم – مدرب عام- د./ أحمد عبد اللطيف – مخطط أحمال- الكابتن / هانى أحمد – مدرب- الكابتن / مجدى بهلول – مدرب حراس مرمى- الكابتن / إيهاب جابر – مدير شئون اللاعبين- الكابتن / سمير محجوب – مدير إدارى- الكابتن / أحمد متولى – إدارى- د / عمرو الأشلم – طبيب- د / محمد عبد الفتاح – أخصائى تأهيل- إسلام السيد - مدلك- محمد حسن - مدلكوقرر المجلس التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لتتولى مهام تحليل أداء لاعبى الفريق طوال الموسم .و من المقرر أن يكون التجمع الأول لفريق الكرة يوم 13يوليو الجارى حيث يدخل الفريق معسكراً مغلقاً لمدة ثلاثة أسابيع اعتباراً من يوم 20 يوليو و حتى يوم 10 أوخوض مباراة الدور قبل النهائى و المقرر إقامتها يوم 5/9/2019 و المشاركة فى البطولة العربية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/2020

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يعتمد تشكيل الجهازين الفني و الإداري لفريق الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.