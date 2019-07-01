اتحاد الكرة: لم تصلنا أي مخاطبات من الزمالك بشأن قيد استثنائي

كشف مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة تقدم الزمالك بطلب للاتحاد بفتح قيد استثنائي لقيد حارس مرمى للفريق ليكون بديلا لجنش الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته في تدريبات منتخب مصر وتأكد غيابه من 6 إلى 8 أشهر عن الفريق. للإصابة خلال مشاركته في تدريبات منتخب مصر وتأكد غيابه من 6 إلى 8 أشهر عن الفريق. وأكد عبدالغني في تصريحات خاصة للوفد أن اتحاد الكرة لم يتلق حتى الآن أية مخاطبات بهذا الشأن. ورفض عبدالغني التعليق على إمكانية قبول أو رفض طلب الزمالك حال وصول خطاب رسمي لافتا إلى أنه لا يمكنه الحديث عن أمر لم يحدث.



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