اليوم.. بعثة أكاديمية الرحاب للناشئين والناشئات تتجه إلى صربيا

تسافر بعثة أكاديمية الرحاب للناشئين و الناشئات لكرة اليد اليوم الإثنين إلى صربيا للعام الثاني على التوالي للدخول في معسكر تدريبي.
و يحضر المعسكر الكثير من المدربين من عدة دول مختلفة لتبادل الأفكار والخبرات في كرةاليد العالمية الحديثة.
ويعد الاحتكاك الدولي مع المدارس الاوروبية مختلف لمعرفة تطورات في كرة اليد الحديثة العالمية في كل مراحلها وخاصة بداية من المراحل التعليمية الفنية الأساسية
ويستمر المعسكر التدريبي التعليمي لاكاديمية الرحاب في صربيا لمدة 10 أيام تحت إشراف حسام غريب لاعب منتخب مصر في جيلها الذهبي ونادي الزمالك السابق، وأحمد صلاح المختص الفني لاكاديمية الرحاب عن إدارة هذا المعسكر التدريبي في صربيا.
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