منتخب ناشئي السلة يطير الي الرأس الاخضر للمشاركة ببطولة افريقيا

سافرت بعثة المنتخب المصري لناشئي السلة تحت 16 سنةصباح اليوم الإثنين، إلى الرأس الأخضر برئاسة المهندس خالد القوصي عضو مجلس ادارة اتحاد السلة للمشاركة في البطولة الإفريقية.
وتقام البطولة الإفريقية في الفترة من 5 إلى 14 يوليوالجاري.
وتضم قائمة المنتخب كلًا من..
عمر محمد جابر، مؤمن خيري حسين، مروان طارق محمد، محمود وليد عبدالمحسن، بلال عبدالمطلب سليمان، عبدالله ناصر محمد، علي أحمد وحيد، محمد علي
ويقود المنتخب فنيًا رفيق يوسف، ويعاونة أحمد محمد و إسلام محمد ومحمد مجدي حسني مدربين، وإيهاب صلاح أحمد مخطط أحمال، ومصطفى إبراهيم أحمد طبيب، ووليد أحمد نجيب مدير إداري.
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