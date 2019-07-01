منتخب سيدات السلة يتأهل لدورة الإلعاب الإفريقية

تأهل منتخب سيدات السلة عصر اليوم الإثنين إلى دورة الإلعاب الإفريقية بعد التغلب على كينيا في أخر مواجهات تصفيات المنطقة الخامسة. ونجح منتخب السيدات في حسم مباراته امام كينيا بنتيجة 90 مقابل 72 لمنتخب كينيا. لمنتخب كينيا. وواجه منتخب السيدات في مشواره بالتصفيات كل من روندا وكينيا مرتين ومنتخب أوغندا مرة واحدة ونجح في الفوز في الخمس مباريات تحت قيادة إيهاب الألفي المدير الفني للفريق. وتضم قائمة منتخب السيدات التي تأهلت للمشاركة في البطولة الإفريقية كلًا من: منة الله عوض، ميرال أشرف، ندا نافع، ميار إيهاب، ريم أسامة، أسرار ماجد، نور الله على، جنة مصطفى، ريم هشام، هالة مصطفى، ثريا محمد، رنيم الجداوى.

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