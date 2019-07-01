أجرت مي طه خليل، سفيرة مصر فى قبرص، اتصالا هاتفيا ببعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فور وصولها إلى مطار بافوس، للاطمئنان على كل الإجراءات الخاصة بالبعثة. للاطمئنان على كل الإجراءات الخاصة بالبعثة. وحرصت مي طه على تواجد مندوب من السفارة لمرافقة البعثة طوال فترة تواجدها في قبرص. ويستعد الزمالك من خلال معسكر مغلق في قبرص لاستئناف الدوري الممتاز، ويخوض 4 مباريات ودية أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفيرة مصر في قبرص تطمئن على بعثة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.