أعلن نادي ليفربول الإنجليزي أن لاعبه الصربي، ماركو جروييتش، يستمر مع فريق هيرتا برلين الألماني على سبيل الإعارة خلال موسم 2019/2020. ومدد اللاعب صاحب الـ23 عاما، عقد إعارته مع الفريق الألماني لفترة جديدة بعد موسم أول جيد له مع الفريق الألماني. له مع الفريق الألماني. ظهر غرويتش في 23 مباراة بقميص هيرتا خلال الموسم الماضي، مسجلا خمسة أهداف، ووصفه مدرب الفريق بأفضل لاعب خط وسط شاهده طوال فترة تواجده الممتدة لـ22 عاما بين جدران نادي هيرتا برلين. انتقل اللاعب إلى ليفربول من ريد ستار بلجراد في يناير 2016، لكنه ظل مع الفريق معارا، ولعب 14 مباراة معهم، وفي 2018 أُعير غرويتش إلى كارديف سيتي الإنجليزي، وقضى فترة ناجحة معهم، ثم انتقل إلى هيرتا برلين على سبيل الإعارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يجدد إعارة لاعبه إلى هيرتا برلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.