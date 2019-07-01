رياضة | بعد عودته من الإتفاق.. حسين السيد ينتظم في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد عودته من الإتفاق.. حسين السيد ينتظم في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتس بمقر الجزيرة.

وعاد السيد من فترة إعارة مع نادي الاتفاق السعودي، والتي استمرت لمدة موسم ونصف.

يذكر أن الأهلي يطير إلى إسبانيا الجمعة القادم لخوض معسكر إعداد يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري.