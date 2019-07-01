رياضة | نجم هجوم برشلونة على رادار بايرن ميونيخ لتعويض روبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم هجوم برشلونة على رادار بايرن ميونيخ لتعويض روبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‫أبدى نادي بايرن ميونيخ اهتمامه بالتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في فرنسا.‬

‫ووفقا لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية فإن ديمبلي يعد أولوية لنادي بايرن ميونيخ للتعاقد معه، ويحاول ضمه ليكون خليفة للهولندي أرين روبن الذي رحل عن النادي الألماني بعد انتهاء عقده".‬

‫وأضافت الصحيفة بأن البايرن لجأ للتفكير في ضم اللاعب الفرنسي بعد فشل التعاقد مع ليروي ساني نجم مانشستر سيتي.‬

‫وتابعت الصحيفة بأن البايرن تواصل مع وكلاء الفرنسي ولكن النادي الألماني سينتظر وصول نيمار وجريزمان للبارسا، حتى ينخفض سعر الفرنسي.‬