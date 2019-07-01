رياضة | نجم هجوم برشلونة على رادار بايرن ميونيخ لتعويض روبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم هجوم برشلونة على رادار بايرن ميونيخ لتعويض روبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبدى نادي بايرن ميونيخ اهتمامه بالتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في فرنسا.
ووفقا لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية فإن ديمبلي يعد أولوية لنادي بايرن ميونيخ للتعاقد معه، ويحاول ضمه ليكون خليفة للهولندي أرين روبن الذي رحل عن النادي الألماني بعد انتهاء عقده".
وأضافت الصحيفة بأن البايرن لجأ للتفكير في ضم اللاعب الفرنسي بعد فشل التعاقد مع ليروي ساني نجم مانشستر سيتي.
وتابعت الصحيفة بأن البايرن تواصل مع وكلاء الفرنسي ولكن النادي الألماني سينتظر وصول نيمار وجريزمان للبارسا، حتى ينخفض سعر الفرنسي.