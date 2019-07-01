رياضة | آرسنال يتفاوض مع نجم الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آرسنال يتفاوض مع نجم الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت إدارة نادي آرسنال الإنجليزي في مفاوضات مع الجزائري الدولي ياسين إبراهيمي للحصول على خدماته مجاناً بعد انتهاء مدة عقده مع بورتو اليوم الإثنين.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أوناي إيمري تم تزويده بميزانية محدودة تبلغ 45 مليون جنيه إسترليني فقط هذا الصيف بعد إخفاقهم في الوصول لدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، مما يعني صعوبة التوقيع مع صفقات كبيرة.

وذكرت قناة "سكاي سبورت" البريطانية إن نادي آرسنال يجري محادثات للتوقيع مع الجناح البالغ من العمر 29 عامًا حيث يتطلعون لإيجاد طريقة للتغلب على نقص المراكز في نافذة الانتقالات.

وخاض إبراهيمي مع نادي بورتو خلال الموسم المنصرم 49 مباراة واستطاع أن يسجل 13 هدفاً واحتل فريقه المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري البرتغالي.