رياضة | الزمالك يخوض مرانه الأول في معسكره بـ قبرص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يخوض مرانه الأول في معسكره بـ قبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك خوض اللاعبين مرانا خفيفا في السابعة والنصف مساء اليوم بحديقة الفندق الذي تقيم به بعثة الفريق عقب وصولها قبرص، وبعد المران يتناول اللاعبون طعام العشاء في التاسعة مساء.

ويستعد الزمالك الذي وصل قبرص اليوم الإثنين من خلال معسكر مغلق لمدة 13 يوما لاستئناف الدوري الممتاز ويخوض 4 مباريات ودية بقبرص أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الحالي.