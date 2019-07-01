رياضة | المذبحة الكبرى.. 5 لاعبين خارج ريال مدريد بأمر زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المذبحة الكبرى.. 5 لاعبين خارج ريال مدريد بأمر زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد عدد من اللاعبين لمغادرة نادي ريال مدريد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما خرجوا من حسابات الجهاز الفني للفريق المدريدي بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان خلال الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن هناك بعض اللاعبين على وشك مغادرة النادي الملكي.

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وذكرت الصحيفية أنه بعد رحيل ماركوس يورنتي إلي أتليتكو ، و مفاوضات ريال مدريد ونابولي على صفقة خاميس رودريجيز، هناك 5 لاعبين يستعدون للرحيل عن قلعة "سانتياجو برنابيو" في القريب العاجل.

وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن راؤول دي توماس هو الأقرب لمغادرة ريال مدريد، موضحة أن وجهته المقبلة هي بنفيكا، وسيرحل في صفقة تبلغ قيمتها 20 مليون يورو، أيضًا ثيو هيرنانديز يستعد للإنتقال لصفوف ميلان مقابل 20 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن من اللاعبين المرشحين للرحيل عن الريال قريبًا ماتيو كوفاسيتش، لاعب الوسط الذي قضى الموسم الماضي معارًا في صفوف تشيلسي، بالإضافة للثنائي بورخا مايورال ومارتن أوديجارد، حيث الأول قريب من ريال سوسيداد، بينما يقترب الثاني من باير ليفركوزون الألماني.