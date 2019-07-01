رياضة | بالأرقام .. مروان محسن "لا بيهش ولا بينش" في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام .. مروان محسن "لا بيهش ولا بينش" في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واجه مروان محسن مهاجم الأهلي ومنتخب مصر انتقادات قوية خلال الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه بشكل كبير، خلال مشاركته في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا 2019 والمقامة حاليًا في مصر.

مروان محسن لعب 34 مباراة دولية مع منتخب مصر (15 مباراة ودية - 9 مباريات في تصفيات أمم إفريقيا - 7 مباريات بكأس أمم إفريقيا - 3 مباريات بكأس العالم) سجل 7 أهداف بمعدل (0.2 هدف لكل مباراة)، وصنع هدف وحيد وحصل على إنذار، وبلغ دقائق اللعب الفعلية له مع الفراعنة 1847 دقيقة لعب.

أداء مروان محسن في النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا غير مقنع تمامًا، ويري الكثيرون أنه لا يستحق قيادة هجوم منتخب الفراعنة بالبطولة القارية التي تضم منتخبات بها مهاجمين أصحاب إمكانيات فنية وتهديفية عالية.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم أبرز أرقام مروان محسن مع منتخب مصر في دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا وجاءت كالتالي:

- لعب مروان محسن 3 مباريات في بطولة أمم إفريقيا (2 أساسي - 1 بديل)

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- بلغ دقائق اللعب الفعلية لـ"مروان" في دور المجموعات بأمم إفريقيا (183 دقيقة لعب)

- إجمالي التمريرات لمهاجم الأهلي (22 تمريرة) منها (15 تمريرة) صحيحة

- معدل دقة التمريرات بالنسبة له (68%).

- قام بـ 3 محاولات منها 1 فقط على المرمي، بينما فقد الكرة مرة وحيدة

- لم يسجل مروان محسن أو يصنع أي أهداف في النسخة الحالية من أمم إفريقيا.