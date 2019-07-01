رياضة | تشيلشي يتعاقد مع كوفاسيتش بصورة نهائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلشي يتعاقد مع كوفاسيتش بصورة نهائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح نادي تشيلسي في حسم صفقة اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش من صفوف ريال مدريد الإسباني بشكل نهائي بعدما كان يلعب للفريق على سبيل الإعارة منذ بداية الموسم.
وبحسب ما ذكره نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي، فإن عقد كوفاسيتش الجديد سيمتد إلى 5 أعوام مقبلة.
ويعد كوفاسيتش لاعبًا مسجلًا بالفعل في صفوف تشيلسي، واتمام صفقة انتقاله بشكل نهائي قبل الـ ٣٠ من يونيو الجاري يجعل النادي غير مضطر لإعادة تسجيله من جديد.
وأمضى اللاعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من ريال مدريد الإسباني، وأشارت تقارير إلى أن قيمة الانتقال النهائي وصلت لـ ٤٥ مليون يورو.