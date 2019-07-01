رياضة | تشيلشي يتعاقد مع كوفاسيتش بصورة نهائية

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نجح نادي تشيلسي في حسم صفقة اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش من صفوف ريال مدريد الإسباني بشكل نهائي بعدما كان يلعب للفريق على سبيل الإعارة منذ بداية الموسم.

وبحسب ما ذكره نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي، فإن عقد كوفاسيتش الجديد سيمتد إلى 5 أعوام مقبلة.