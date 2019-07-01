رياضة | بعد أولى اجتماعاته.. تعرف على قرارات مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد أولى اجتماعاته.. تعرف على قرارات مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي اجتماعه الأول برئاسة سلطان أزهر رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة حيث ناقش المجلس العديد من الملفات الهامة. وقرر مجلس الإدارة عدد من القرارات : ‏تعيين عبدالعزيز علاء الخيمي( مشرفاً عاماً على النادي ) ‏تعيين / توفيق فؤاد تونسي Advertisements ‏(مشرفاً عاماً على الفريق الأول لكرة القدم ) ‏تعيين نائب الرئيس / عبدالعزيز محمد القرشي (مشرفاً عاماً للفئات السنية لكرة القدم ) كما قرر المجلس : ‏تعيين / فيصل قايد (مشرفاً عاماً على الكرة الطائرة). ‏تعيين عبدالله الثقفي (مشرفاً عاماً على الألعاب المختلفة ).

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