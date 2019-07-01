رياضة | النصر يتلقى صدمة قوية من مهاجم جالطة سراي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يتلقى صدمة قوية من مهاجم جالطة سراي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض وسائل الإعلام التركية، على وجود تطورات جديدة في صفقة النصر السعودي المنتظرة من نادي جالطة سراي التركي، بعدما رفض المهاجم السنغالي مباي دياني الرحيل عن الفريق.

وذكرت قناة "ntvspor" التركية، أن دياني رفض الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالطة سراي.

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وأضافت: "دياني أكد على أنه مرتبط بعقد مع نادي جالطة سراي لمدة أربع سنوات، ويرغب في الاستمرار ضمن صفوف الفريق.

ويبدو أن الأمور تعقدت للعالمي، حيث أشارت التقارير التركية إلى صعوبة إتمام الصفقة، نظرًا لقيمتها المالية الكبيرة، ولرفض اللاعب الرحيل.

ومن الجدير بالذكر أن دياني شارك في 29 مبارة، تمكن خلالها من إحراز 30 هدفًا وصناعة 3 أهداف في الدوري التركي.