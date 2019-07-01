رياضة | الفيصلي السعودي يعلن التعاقد مع البرازيلي أوليفيرا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيصلي السعودي يعلن التعاقد مع البرازيلي أوليفيرا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الفيصلي السعودي تعاقده رسميا مع المهاجم البرازيلي ويليام ألفيس دي أوليفيرا قادمًا من نادي تشافيز البرتغالي.

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ووقع المهاجم البرتغالي على عقد يربطه مع النادي السعودي لمدة موسمين، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية التي أجريت عليه.

ولعب ألفيس لعدة أندية حيث شارك مع نادي بوتافوغو البرازيلي، ثم جيلينا السلوفاكي ومنه إلى قيصري سبور التركي، ثم انتقل إلى تشافيز البرتغالي، ليحط الرحال في الفيصلي السعودي.