رياضة | الأهلي ينفي التقدم بأي عروض رسمية للتعاقد مع مدافع إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ينفي التقدم بأي عروض رسمية للتعاقد مع مدافع إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ما تردد حول التقدم بعرض رسمي للتعاقد مع أسامه جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي"، "اللاعب ضمن أسماء مرشحة للانضمام، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوات رسمية للحصول على خدماته".

وأضاف المصدر، "مدافع إنبي، ليس الخيار الأول للأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، في ظل تفضيله عودة محمود الجزار من الإعارة إلى نادي الجونة، نهاية الموسم".

واختتم المصدر، " الجهاز الفني يضع عدة أسماء قوية للتعاقد معها وتدعيم صفوفه، ولكن سيتم حسم جميع الأمور خلال المرحلة المقبلة".